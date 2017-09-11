Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:54

    Хозяина рухнувшего в Балашихе кинотеатра задержали

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    Хозяина рухнувшего в Балашихе кинотеатра задержали

    Хозяина рухнувшего в Балашихе кинотеатра задержали

    Хозяина рухнувшего в Балашихе кинотеатра задержали
  • Фото: ТАСС

    • Владелец здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в подмосковной Балашихе, задержан.

    В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте 39-летнего жителя Электростали.

    Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются, сыщики устанавливают всех причастных к происшествию, сообщили в подмосковном управлении СК.

    смотретьПервые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео
    Первые минуты после обрушения кинотеатра в Балашихе сняли на видео
    Напомним, днем 8 сентября при проведении работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Союз» на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение. Часть несущей стены рухнула на расположенные внутри торговые ряды. В результате пострадали двое взрослых и ребенок.

    По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

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