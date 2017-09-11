Хозяина рухнувшего в Балашихе кинотеатра задержали

Владелец здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в подмосковной Балашихе, задержан.
В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте 39-летнего жителя Электростали.
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются, сыщики устанавливают всех причастных к происшествию, сообщили в подмосковном управлении СК.
Напомним, днем 8 сентября при проведении работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Союз» на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение. Часть несущей стены рухнула на расположенные внутри торговые ряды. В результате пострадали двое взрослых и ребенок.
По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются, сыщики устанавливают всех причастных к происшествию, сообщили в подмосковном управлении СК.
Напомним, днем 8 сентября при проведении работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Союз» на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение. Часть несущей стены рухнула на расположенные внутри торговые ряды. В результате пострадали двое взрослых и ребенок.
По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
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