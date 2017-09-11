В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

Правоохранители задержали грабителей, похитивших сумку с деньгами у московского коммерсанта. Разыскать злоумышленников помогло видео с камер наблюдения.

154 кражи и ограбления

Грабители следили за клиентом банка и, когда он вышел из здания, попытались вырвать из рук сумку с деньгами. В ней, как выяснилось, было пять миллионов рублей.



Сначала напал один грабитель, но предприниматель оказал сопротивление. Тогда подбежал еще один злоумышленник — в спецодежде. Вместе они повалили жертву на асфальт и все-таки добрались до денег. После скрылись, обронив часть наличных на проезжую часть.



Бизнесмену ничего не оставалось, как собрать оставшееся и звонить в полицию. Через несколько часов вероятных преступников доставили в участок. Сейчас их допрашивают.