Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:55
    В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео. кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

    В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

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    В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

    В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

    В Москве грабители отняли у коммерсанта сумку с пятью миллионами рублей: видео

      Правоохранители задержали грабителей, похитивших сумку с деньгами у московского коммерсанта. Разыскать злоумышленников помогло видео с камер наблюдения.

      Грабители следили за клиентом банка и, когда он вышел из здания, попытались вырвать из рук сумку с деньгами. В ней, как выяснилось, было пять миллионов рублей.

      Сначала напал один грабитель, но предприниматель оказал сопротивление. Тогда подбежал еще один злоумышленник — в спецодежде. Вместе они повалили жертву на асфальт и все-таки добрались до денег. После скрылись, обронив часть наличных на проезжую часть.

      Бизнесмену ничего не оставалось, как собрать оставшееся и звонить в полицию. Через несколько часов вероятных преступников доставили в участок. Сейчас их допрашивают.

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