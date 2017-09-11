В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали мальчика-инвалида

Оценку действиям сотрудников центра развлечений, которые прогнали
ребенка-инвалида, теперь дадут прокуроры. Заявление в надзорное ведомство написала мать, когда пришла в себя от пережитого унижения.
Обидно до слез, признается Татьяна Ким, которая вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять права своего ребенка. Ее семилетнего сына-инвалида отказались пускать на аттракцион. Он хотел попрыгать на батуте в одном из торговых центров, разумеется, в сопровождении матери, как и положено в таких случаях. Но едва заметив особенного мальчика, администраторы потребовали покинуть игровую площадку. С весьма странной формулировкой — чтобы не навредил другим детям.
Женщина недоумевает — о каком вреде может идти речь, ведь сын, по ее словам, вел себя тихо, ни к кому не подходил. И прежде он без проблем посещал другие подобные площадки.
В руководстве парка развлечений утверждают обратное — якобы мальчик вел себя агрессивно и пытался «контактировать с другими детьми». Мать попросила показать ей запись с камеры наблюдения, которая могла бы подтвердить такие обвинения. Продемонстрировать подходящие кадры смотрители аттракционов отказались. Администраторы согласились вернуть деньги за купленный билет, но продолжали настаивать — детям с особенностями развития у них на площадке не место. Юристы говорят, что после случившегося семья вполне может рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Подробности — в репортаже.
Женщина недоумевает — о каком вреде может идти речь, ведь сын, по ее словам, вел себя тихо, ни к кому не подходил. И прежде он без проблем посещал другие подобные площадки.
В руководстве парка развлечений утверждают обратное — якобы мальчик вел себя агрессивно и пытался «контактировать с другими детьми». Мать попросила показать ей запись с камеры наблюдения, которая могла бы подтвердить такие обвинения. Продемонстрировать подходящие кадры смотрители аттракционов отказались. Администраторы согласились вернуть деньги за купленный билет, но продолжали настаивать — детям с особенностями развития у них на площадке не место. Юристы говорят, что после случившегося семья вполне может рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Подробности — в репортаже.
Комментарии