Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:55
    В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали мальчика-инвалида. аттракционы, дети и подростки, инвалиды, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали мальчика-инвалида

    В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали мальчика-инвалида

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    В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали <nobr>мальчика-инвалида</nobr>

    В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали мальчика-инвалида

    В петербургском парке развлечений объяснили, почему прогнали <nobr>мальчика-инвалида</nobr>

      Оценку действиям сотрудников центра развлечений, которые прогнали ребенка-инвалида, теперь дадут прокуроры. Заявление в надзорное ведомство написала мать, когда пришла в себя от пережитого унижения.

      Обидно до слез, признается Татьяна Ким, которая вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять права своего ребенка. Ее семилетнего сына-инвалида отказались пускать на аттракцион. Он хотел попрыгать на батуте в одном из торговых центров, разумеется, в сопровождении матери, как и положено в таких случаях. Но едва заметив особенного мальчика, администраторы потребовали покинуть игровую площадку. С весьма странной формулировкой — чтобы не навредил другим детям.

      Женщина недоумевает — о каком вреде может идти речь, ведь сын, по ее словам, вел себя тихо, ни к кому не подходил. И прежде он без проблем посещал другие подобные площадки.

      В руководстве парка развлечений утверждают обратное — якобы мальчик вел себя агрессивно и пытался «контактировать с другими детьми». Мать попросила показать ей запись с камеры наблюдения, которая могла бы подтвердить такие обвинения. Продемонстрировать подходящие кадры смотрители аттракционов отказались. Администраторы согласились вернуть деньги за купленный билет, но продолжали настаивать — детям с особенностями развития у них на площадке не место. Юристы говорят, что после случившегося семья вполне может рассчитывать на компенсацию морального вреда.

      Подробности — в репортаже.

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