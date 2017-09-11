Поезд врезался в стену в московском метро

Авария произошла на станции «Щёлковская»
Арбатско-Покровской линии.
Поезд метро врезался в стену в станционном тупике на станции «Щёлковская», сообщили РИА Новости в профкоме Московского метрополитена.
Сотрудник профкома: «Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену».
О пострадавших не сообщается. По факту происшествия проводится служебная проверка.
Сотрудник профкома: «Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену».
О пострадавших не сообщается. По факту происшествия проводится служебная проверка.
Комментарии