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  • 11.09, 18:25

    Поезд врезался в стену в московском метро

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    • Общение деловых людей / vk.com
    Поезд врезался в стену в московском метро

    Поезд врезался в стену в московском метро

    Поезд врезался в стену в московском метро
  • Общение деловых людей / vk.com

    • Авария произошла на станции «Щёлковская» Арбатско-Покровской линии.

    Поезд метро врезался в стену в станционном тупике на станции «Щёлковская», сообщили РИА Новости в профкоме Московского метрополитена.

    Сотрудник профкома: «Поезд не остановился, снес тупиковую призму, врезался в стену».

    О пострадавших не сообщается. По факту происшествия проводится служебная проверка.

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