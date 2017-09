Танцующая студентка из Северной Дакоты стала новой «Мисс Америка»

В конкурсе участвовали представительницы всех американских штатов. Второе место заняла Дженнифер Дэвис из штата Миссури. В пятерку также вошли представительницы Нью-Джерси, Техаса и округа Колумбия.При этом, как отмечают « Вести.Ru », представительница Северной Дакоты победила в конкурсе впервые за всю его почти столетнюю историю.Кара Мунд родилась в городе Бисмарк в Северной Дакоте. Девушка окончила университет Брауна в штате Род-Айленд и продолжает образование в юридической школе университета Нотр-Дам.Мунд с детства увлекается танцами, в течение нескольких лет танцевала в коллективе Rockettees и использовала свои навыки во время конкурса. Надев черное мини-платье и шляпу, конкурсантка выступила с танцевальным номером под композицию The Way You Make Me Feel.Кроме того, во время интервью, Мунд критически отозвалась о решении администрации США выйти из Парижского соглашения по климату. По ее мнению, Америка должна входить в договор, независимо от того, верят ли американцы в глобальное потепление.За победу студентка получит стипендию в размере 50 тысяч долларов. Кроме того, на следующий год с ней будет заключен крупный с полным покрытием всех расходов.