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  • 11.09, 18:25

    Танцующая студентка из Северной Дакоты стала новой «Мисс Америка»

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    Танцующая студентка из Северной Дакоты стала новой «Мисс Америка»

    Танцующая студентка из Северной Дакоты стала новой «Мисс Америка»

    Танцующая студентка из Северной Дакоты стала новой «Мисс Америка»
  • Фото: Associated Press © 2017, Noah K. Murray

    • В очередном конкурсе красоты «Мисс Америка» победила студентка университета «Лиги плюща» 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты.

    В конкурсе участвовали представительницы всех американских штатов. Второе место заняла Дженнифер Дэвис из штата Миссури. В пятерку также вошли представительницы Нью-Джерси, Техаса и округа Колумбия.

    При этом, как отмечают «Вести.Ru», представительница Северной Дакоты победила в конкурсе впервые за всю его почти столетнюю историю.

    Кара Мунд родилась в городе Бисмарк в Северной Дакоте. Девушка окончила университет Брауна в штате Род-Айленд и продолжает образование в юридической школе университета Нотр-Дам.

    Мунд с детства увлекается танцами, в течение нескольких лет танцевала в коллективе Rockettees и использовала свои навыки во время конкурса. Надев черное мини-платье и шляпу, конкурсантка выступила с танцевальным номером под композицию The Way You Make Me Feel.

    Кроме того, во время интервью, Мунд критически отозвалась о решении администрации США выйти из Парижского соглашения по климату. По ее мнению, Америка должна входить в договор, независимо от того, верят ли американцы в глобальное потепление.

    За победу студентка получит стипендию в размере 50 тысяч долларов. Кроме того, на следующий год с ней будет заключен крупный с полным покрытием всех расходов.

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