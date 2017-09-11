Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 18:25

    PornHub предложил режиссеру Учителю устроить предпоказ «Матильды»

    комментировать
    • pornhub / vk.com
    PornHub предложил режиссеру Учителю устроить предпоказ «Матильды»

    PornHub предложил режиссеру Учителю устроить предпоказ «Матильды»

    PornHub предложил режиссеру Учителю устроить предпоказ «Матильды»
  • pornhub / vk.com

    • Российское подразделение PornHub предложило режиссеру Алексею Учителю залить на ресурс отдельные сцены из его нового фильма.

    Представители порносайта отметили, что у них «есть площадка для предпремьерного показа отдельных сцен из „Матильды“».

    В ответ пользователи «ВКонтакте» посоветовали PornHub проявлять осторожность, чтобы не навлечь гнев главной противницы «Матильды» — депутата Натальи Поклонской.

    смотретьОтрывок из фильма «Матильда» во Владивостоке встретили овацией
    Отрывок из фильма «Матильда» во Владивостоке встретили овацией
    Отметим, что сегодня в кинотеатре «Иллюзион Парк» во Владивостоке прошел предпремьерный показ фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Как рассказал Алексей Учитель, его лента никого из зрителей не оставила равнодушной. По словам режиссера, многие девушки выходили из зала в слезах, передает РИА Новости.

    Показ «Матильды» должен был состояться сегодня и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.

    «Матильда» выйдет в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь».

    смотретьПоджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Поджигатель кинотеатра проехал на УАЗе 200 км без прав
    Еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждала, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины.

    Новости по теме

    Скандал вокруг «Матильды»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru