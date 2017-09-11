PornHub предложил режиссеру Учителю устроить предпоказ «Матильды»

Российское подразделение PornHub предложило режиссеру Алексею Учителю залить на ресурс отдельные сцены из его нового фильма.
Представители порносайта отметили, что у них «есть площадка для предпремьерного показа отдельных сцен из „Матильды“».
В ответ пользователи «ВКонтакте» посоветовали PornHub проявлять осторожность, чтобы не навлечь гнев главной противницы «Матильды» — депутата Натальи Поклонской.
Отметим, что сегодня в кинотеатре «Иллюзион Парк» во Владивостоке прошел предпремьерный показ фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Как рассказал Алексей Учитель, его лента никого из зрителей не оставила равнодушной. По словам режиссера, многие девушки выходили из зала в слезах, передает РИА Новости.
Показ «Матильды» должен был состояться сегодня и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.
«Матильда» выйдет в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь».
Еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждала, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины.
В ответ пользователи «ВКонтакте» посоветовали PornHub проявлять осторожность, чтобы не навлечь гнев главной противницы «Матильды» — депутата Натальи Поклонской.
Отметим, что сегодня в кинотеатре «Иллюзион Парк» во Владивостоке прошел предпремьерный показ фильма «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Как рассказал Алексей Учитель, его лента никого из зрителей не оставила равнодушной. По словам режиссера, многие девушки выходили из зала в слезах, передает РИА Новости.
Показ «Матильды» должен был состояться сегодня и в столичном «Иллюзионе», однако мероприятие отменили, объяснив это техническими причинами.
«Матильда» выйдет в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь».
Еще до выхода на экран «Матильда» подверглась резкой критике. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждала, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства, и даже собрала более 100 тысяч подписей против картины.
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