Путин и Меркель осудили Северную Корею

Владимир Путин по телефону обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Корейском полуострове и в Донбассе.
Во время разговора лидеры РФ и ФРГ решительно осудили игнорирование Пхеньяном резолюций Совбеза ООН и подчеркнули, что подобные шаги противоречат принципам глобального нераспространения, а также создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности.
При этому было подтверждено, что урегулировать этот острый кризис можно только с помощью переговоров с участием всех вовлеченных сторон.
Также Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по охране сотрудников ОБСЕ в Донбассе. С учетом высказанных Меркель соображений российский президент отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза функции миссии ООН. В частности, охране наблюдателей ОБСЕ могут разрешить присутствовать не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и в других местах, где сотрудники ОБСЕ проводят свои инспекционные поездки, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Северная Корея за последние месяцы провела несколько пусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко отреагировало на это событие. Ожидается, что сегодня США вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
При этому было подтверждено, что урегулировать этот острый кризис можно только с помощью переговоров с участием всех вовлеченных сторон.
Также Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по охране сотрудников ОБСЕ в Донбассе. С учетом высказанных Меркель соображений российский президент отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза функции миссии ООН. В частности, охране наблюдателей ОБСЕ могут разрешить присутствовать не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и в других местах, где сотрудники ОБСЕ проводят свои инспекционные поездки, сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, Северная Корея за последние месяцы провела несколько пусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко отреагировало на это событие. Ожидается, что сегодня США вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
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