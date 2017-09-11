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  • 11.09, 18:25

    Трое жителей Ульяновска сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне

    2 комментария
    • Ульяновск - Online / vk.com
    Трое жителей Ульяновска сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне

    Трое жителей Ульяновска сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне

    Трое жителей Ульяновска сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне
  • Ульяновск - Online / vk.com

    • Полиция проведет проверку после публикации фотографии в социальных сетях, на которой трое молодых людей сушат вещи у Вечного огня в Ульяновске.

    На фото, появившееся в соцсетях, видно как трое человек сидят на бортике памятника павшим в Великой Отечественной войне солдатам. На чаше Вечного огня, судя по всему, сохнет мокрая одежда.

    Местные СМИ сообщают, что ульяновцы не только сушили одежду, но и жарили сосиски на Вечном огне.

    Как отмечает «Комсомольская правда», инцидент вызвал большой общественный резонанс. В Сети негодовали, что молодые люди отнюдь не похожи на бродяг и бездомных и могли бы погреться в более подходящем месте. Другие пытались смягчить гнев горожан, отмечая, что, возможно, эти люди попали в беду.

    «Больше всего поражают люди, которые писали, что ничего страшного и предосудительного в этом нет. Куда мы катимся?», — написал один из жителей Ульяновска в соцсетях. «Шурыгинск продолжает деградировать», — осуждает другой.

    В МВД по Ульяновской области сообщили, что полицейские в скором времени установят личности нарушителей порядка, передает «Интерфакс».

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