Трое жителей Ульяновска сушили вещи и жарили сосиски на Вечном огне

Полиция проведет проверку после публикации фотографии в социальных сетях, на которой трое молодых людей сушат вещи у Вечного огня в Ульяновске.
На фото, появившееся в соцсетях, видно как трое человек сидят на бортике памятника павшим в Великой Отечественной войне солдатам. На чаше Вечного огня, судя по всему, сохнет мокрая одежда.
Местные СМИ сообщают, что ульяновцы не только сушили одежду, но и жарили сосиски на Вечном огне.
Как отмечает «Комсомольская правда», инцидент вызвал большой общественный резонанс. В Сети негодовали, что молодые люди отнюдь не похожи на бродяг и бездомных и могли бы погреться в более подходящем месте. Другие пытались смягчить гнев горожан, отмечая, что, возможно, эти люди попали в беду.
«Больше всего поражают люди, которые писали, что ничего страшного и предосудительного в этом нет. Куда мы катимся?», — написал один из жителей Ульяновска в соцсетях. «Шурыгинск продолжает деградировать», — осуждает другой.
В МВД по Ульяновской области сообщили, что полицейские в скором времени установят личности нарушителей порядка, передает «Интерфакс».
Местные СМИ сообщают, что ульяновцы не только сушили одежду, но и жарили сосиски на Вечном огне.
Как отмечает «Комсомольская правда», инцидент вызвал большой общественный резонанс. В Сети негодовали, что молодые люди отнюдь не похожи на бродяг и бездомных и могли бы погреться в более подходящем месте. Другие пытались смягчить гнев горожан, отмечая, что, возможно, эти люди попали в беду.
«Больше всего поражают люди, которые писали, что ничего страшного и предосудительного в этом нет. Куда мы катимся?», — написал один из жителей Ульяновска в соцсетях. «Шурыгинск продолжает деградировать», — осуждает другой.
В МВД по Ульяновской области сообщили, что полицейские в скором времени установят личности нарушителей порядка, передает «Интерфакс».
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