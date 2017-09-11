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  • 11.09, 18:25
    Питерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе. Санкт-Петербург, обыски, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе

    Питерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе

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    Питерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе

    Питерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе

      Обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела об экологических нарушениях и свалке в промзоне «Обухово».

      Следователи и полицейские работают в администрации Невского района Петербурга. Они посетили в том числе и кабинет главы Алексея Гульчука. Как рассказали его подчиненные, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела.

      Однако пока оперативники находятся в здании на проспекте Обуховской обороны. Более подробную информацию раскрыть отказались.

      Но местным СМИ стало известно, что речь может идти о несанкционированной свалке в промышленной зоне «Обухово». «Фонтанка» уточняет: мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения.

      Алексей Гульчук возглавляет районную администрацию с июня текущего года. Ранее он занимал пост первого заместителя главы.

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