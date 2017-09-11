Питерские следователи обыскивают кабинеты чиновников в Невском районе

Обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела об экологических нарушениях и свалке в промзоне «Обухово».
Следователи и полицейские работают в администрации Невского района Петербурга. Они посетили в том числе и кабинет главы Алексея Гульчука. Как рассказали его подчиненные, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела.
Однако пока оперативники находятся в здании на проспекте Обуховской обороны. Более подробную информацию раскрыть отказались.
Но местным СМИ стало известно, что речь может идти о несанкционированной свалке в промышленной зоне «Обухово». «Фонтанка» уточняет: мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения.
Алексей Гульчук возглавляет районную администрацию с июня текущего года. Ранее он занимал пост первого заместителя главы.
Однако пока оперативники находятся в здании на проспекте Обуховской обороны. Более подробную информацию раскрыть отказались.
Но местным СМИ стало известно, что речь может идти о несанкционированной свалке в промышленной зоне «Обухово». «Фонтанка» уточняет: мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное предпринимательство и экологические нарушения.
Алексей Гульчук возглавляет районную администрацию с июня текущего года. Ранее он занимал пост первого заместителя главы.
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