Белорусы избили полицейских в гостинице в центре Москвы

В Москве задержаны шестеро приезжих из Белоруссии, напавших на двоих полицейских.
За помощью к стражам порядка обратились сотрудники гостиницы, которая находится на улице Антонова-Овсеенко в центре столицы. Они пожаловались на одного из гостей, который напился и стал хулиганить.
На место прибыли двое полицейских, которые призвали постояльца гостиницы успокоиться. Однако мужчина в ответ нецензурно обругал правоохранителей. Тогда стражи порядка попытались задержать дебошира, но он принялся сопротивляться и звать на помощь. После этого из одного из номеров вышли несколько человек, которые начали бить и отталкивать сотрудников полиции.
В результате правоохранители получили ушибы и ссадины. Двое нападавших были задержаны на месте, еще четверо успели разбежаться. Однако позднее всех злоумышленников удалось поймать. Все подозреваемые оказались приезжими из Белоруссии.
На задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Кроме того, им может грозить до 5 лет лишения свободы за нападение на полицейских, сообщает агентство «Москва».
На место прибыли двое полицейских, которые призвали постояльца гостиницы успокоиться. Однако мужчина в ответ нецензурно обругал правоохранителей. Тогда стражи порядка попытались задержать дебошира, но он принялся сопротивляться и звать на помощь. После этого из одного из номеров вышли несколько человек, которые начали бить и отталкивать сотрудников полиции.
В результате правоохранители получили ушибы и ссадины. Двое нападавших были задержаны на месте, еще четверо успели разбежаться. Однако позднее всех злоумышленников удалось поймать. Все подозреваемые оказались приезжими из Белоруссии.
На задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Кроме того, им может грозить до 5 лет лишения свободы за нападение на полицейских, сообщает агентство «Москва».
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