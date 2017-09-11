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  • 11.09, 18:26

    Против покусавшей полицейского в Домодедово женщины возбуждено уголовное дело

    4 комментария

    Против покусавшей полицейского в Домодедово женщины возбуждено уголовное дело

    Против покусавшей полицейского в Домодедово женщины возбуждено уголовное дело

    Устроившей дебош на борту самолета Москва — Красноярск пассажирки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    С пассажирки, укусившей полицейского на летном поле в Домодедово, взята подписка о невыезде. Подозреваемой предъявлены обвинения, сообщает СК РФ.

    Напомним, полицейские пытались вывести разбушевавшуюся в салоне самолета женщину. Однако та набросилась на стражей правопорядка, прокусив одному из них руку. Женщину сняли с рейса Москва — Красноярск за нарушение общественного порядка: она ругалась матом и нападала на других пассажиров.

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