Против покусавшей полицейского в Домодедово женщины возбуждено уголовное дело

Устроившей дебош на борту самолета Москва — Красноярск пассажирки возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
С пассажирки, укусившей полицейского на летном поле в Домодедово, взята подписка о невыезде. Подозреваемой предъявлены обвинения, сообщает СК РФ.
Напомним, полицейские пытались вывести разбушевавшуюся в салоне самолета женщину. Однако та набросилась на стражей правопорядка, прокусив одному из них руку. Женщину сняли с рейса Москва — Красноярск за нарушение общественного порядка: она ругалась матом и нападала на других пассажиров.
Напомним, полицейские пытались вывести разбушевавшуюся в салоне самолета женщину. Однако та набросилась на стражей правопорядка, прокусив одному из них руку. Женщину сняли с рейса Москва — Красноярск за нарушение общественного порядка: она ругалась матом и нападала на других пассажиров.
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