Жириновский пообещал «закопать Зюганова и КПРФ»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский после Единого дня голосования объявил о начале жесткой кампании против КПРФ и ее председателя Геннадия Зюганова.
По словам лидера ЛДПР, коммунистическая партия организовала и провела кампанию против либерал-демократов, назвав ее «жириновщина». В ответ на это ЛДПР намерена организовать кампанию «зюгановщина».
Владимир Жириновский: «ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием „жириновщина“. Теперь мы будем вести пропаганду „зюгановщина“ по всей стране».
При этом Жириновский отметил, что это будет «самая хорошо сбалансированная антикоммунистическая пропаганда».
Владимир Жириновский: «Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого».
К жестким действиям, по словам Жириновского, его подтолкнуло то, что Зюганов использовал «личные выпады».
В свою очередь глава КПРФ отметил, что связывает заявление Жириновского с «провалом» либерал-демократов на прошедших выборах.
Владимир Жириновский: «ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием „жириновщина“. Теперь мы будем вести пропаганду „зюгановщина“ по всей стране».
При этом Жириновский отметил, что это будет «самая хорошо сбалансированная антикоммунистическая пропаганда».
Владимир Жириновский: «Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого».
К жестким действиям, по словам Жириновского, его подтолкнуло то, что Зюганов использовал «личные выпады».
В свою очередь глава КПРФ отметил, что связывает заявление Жириновского с «провалом» либерал-демократов на прошедших выборах.
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