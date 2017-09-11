Жириновский пообещал «закопать Зюганова и КПРФ»

смотреть Партии подвели итоги Единого дня голосования

По словам лидера ЛДПР, коммунистическая партия организовала и провела кампанию против либерал-демократов, назвав ее «жириновщина». В ответ на это ЛДПР намерена организовать кампанию «зюгановщина».: «ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету, под названием „жириновщина“. Теперь мы будем вести пропаганду „зюгановщина“ по всей стране».При этом Жириновский отметил, что это будет «самая хорошо сбалансированная антикоммунистическая пропаганда».: «Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого».К жестким действиям, по словам Жириновского, его подтолкнуло то, что Зюганов использовал «личные выпады».В свою очередь глава КПРФ отметил, что связывает заявление Жириновского с «провалом» либерал-демократов на прошедших выборах.