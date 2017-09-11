В Оренбурге 13-летний любитель селфи получил ожог 70% тела

В Оренбурге выясняют обстоятельства несчастного случая с подростком, который решил сфотографироваться на железнодорожной цистерне.
Инцидент произошел накануне, 10 сентября, вечером на станции «Оренбург». Группа из четырех подростков, возвращавшихся домой из торгово-развлекательного комплекса, решила сократить путь и перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент 13-летний подросток решил сделать селфи на вагон-цистерне. Молодой человек забрался на грузовой поезд и поднял руку с телефоном, приблизившись к находившемуся под напряжением 27500 вольт контактному проводу.
В результате подросток получил мощный удар током. Его доставили в больницу с ожогом 70% тела, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
В результате подросток получил мощный удар током. Его доставили в больницу с ожогом 70% тела, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.
Комментарии