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  • 11.09, 18:25
    В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского. история, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

    В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

    1 комментарий
    В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

    В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

    В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

      В парке «Музеон» ветераны возложили цветы к памятнику создателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии — прообраза российских спецслужб.

      Сегодня ветераны спецслужб отметили 140-летие со дня рождения Феликса Дзержинского. Многие из собравшихся говорили о возвращении памятника Железному Феликсу на Лубянскую площадь. По мнению некоторых, площадь перед зданием ФСБ РФ «осиротела».

      Памятник вывезли с Лубянской площади в 1991 году и поместили в парк «Музеон». Дискуссии о возвращении монумента к зданию ФСБ идут с начала двухтысячных. В последнее время с такой инициативой выступает КПРФ.

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