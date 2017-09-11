В Москве отметили день рождения Феликса Дзержинского

В парке «Музеон» ветераны возложили цветы к памятнику создателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии — прообраза российских спецслужб.

110 история

спецслужбы

Сегодня ветераны спецслужб отметили 140-летие со дня рождения Феликса Дзержинского. Многие из собравшихся говорили о возвращении памятника Железному Феликсу на Лубянскую площадь. По мнению некоторых, площадь перед зданием ФСБ РФ «осиротела».



Памятник вывезли с Лубянской площади в 1991 году и поместили в парк «Музеон». Дискуссии о возвращении монумента к зданию ФСБ идут с начала двухтысячных. В последнее время с такой инициативой выступает КПРФ.