Глава ЦИК рассказала о курьезах Единого дня голосования

Сегодня в России подводят итоги единого Дня голосования. Накануне выборы разного уровня прошли во всех регионах, кроме Санкт-Петербурга , Ингушетии и Магаданской области. В 16 регионах выбирали глав субъектов, в шести — депутатов заксобраний. За голосованием следили десятки тысяч наблюдателей. В том числе иностранные эксперты из 12 стран.

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Техника не подвела, люди тоже — такими словами охарактеризовали вчерашний Единый день голосования руководители региональных избирательных комиссий в своих докладах председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. Выборы признаны состоявшимися во всех 82 субъектах Федерации.



Отдельные вопросы к проведению голосования на некоторых избирательных участках, конечно, есть. Но в целом все прошло прозрачно и легитимно, жалоб — минимальное количество, отметила глава Центризбиркома.



Большинство нарушений, по словам Эллы Памфиловой, из серии курьезов. К примеру, единственный случай удаления наблюдателя, в Калининградской области, случился по вполне объективным причинам: он был пьян и мешал работать избирательной комиссии. А в Алтайском крае избиратель, уже проголосовавший досрочно, пришел на избирательный участок, чтобы еще раз отдать свой голос, сославшись на плохую память.



Обсуждали сегодня и московские выборы, которые, наверняка, запомнятся самым необычным поведением кандидата: он покусал членов участковой избирательной комиссии. По всем жалобам на нарушения принимаются или уже приняты оперативные меры.



Так, мэр Саратова ушел в отставку в связи с проблемами в организации выборов губернатора области. В Белгородской области отменят результаты на двух участках из-за нарушения порядка голосования. В Мордовии возбудили Уголовного дело после сообщений о фальсификации документов на одном из избирательных участков в Саранске на выборах главы региона.



Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования социальных исследований: «Есть небольшие нарушения. В основном связанные с подкупом избирателей или проявлением каких-то неправильных бюллетеней, которые были выявлены еще до голосования. Поэтому там, скорее всего, серьезных последствий не будет».



За голосованием следили десятки тысяч наблюдателей. В том числе, иностранные эксперты из 12 государств. Они назвали прошедшие выборы прозрачными и конкурентными. зарубежные эксперты также отметили безукоризненную организацию процесса голосования и высоко оценили техническую оснащенность избирательных участков и современные технологии, применяемые при голосовании.



Яромир Когричек, наблюдатель из Чехии: «Видел, как работает комиссия. Было очень интересно для меня. То, что видел, убедило меня, что эти выборы легитимные».



Во время этих выборов впервые широко использовали электронные урны — КОИБы. Они моментально считывают информацию с бюллетеней. Еще одним нововведением стало использование кодов. Ими помечали итоговые бюллетени, что исключало возможность подделки. Ну и, конечно, абсолютно все участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, но к этому уже давно все привыкли.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Коневича.