На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

На выборах губернатора Ярославской области за Дмитрия Миронова проголосовали 79% избирателей.

О победе Дмитрия Миронова на выборах в Ярославле стало известно еще до официального объвления результатов. Самые первые подсчеты показали: временно исполняющий обязанности главы региона с огромным преимуществом обходит конкурентов. 79 процентов — столько избирателей отдали свои голоса кандидату. После года работы на посту действующий губернатор Ярославской области избавляется от приставки врио.



Придя на пост в июле 2016 года, Миронов провел несколько крупных преобразований: начал программу по ремонту дорог, запустил проекты «Мобильная медицина» и «Бережливая поликлиника».



Бывший сотрудник спецслужб, последние несколько лет Миронов занимал посты в руководстве МВД, работал в комитете по борьбе с коррупцией.



Выборы губернатора в Ярославской области стали едва ли не самыми массовыми по стране. За место главы региона боролись пять кандидатов. Ближайшим конкурентом Миронова стал коммунист Михаил Парамонов, но он набрал всего 8% голосов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.