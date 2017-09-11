Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 18:25
    На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов. выборы, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

    На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

    комментировать
    На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

    На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

    На выборах в Ярославской области с большим отрывом победил Миронов

      На выборах губернатора Ярославской области за Дмитрия Миронова проголосовали 79% избирателей.

      О победе Дмитрия Миронова на выборах в Ярославле стало известно еще до официального объвления результатов. Самые первые подсчеты показали: временно исполняющий обязанности главы региона с огромным преимуществом обходит конкурентов. 79 процентов — столько избирателей отдали свои голоса кандидату. После года работы на посту действующий губернатор Ярославской области избавляется от приставки врио.

      Придя на пост в июле 2016 года, Миронов провел несколько крупных преобразований: начал программу по ремонту дорог, запустил проекты «Мобильная медицина» и «Бережливая поликлиника».

      Бывший сотрудник спецслужб, последние несколько лет Миронов занимал посты в руководстве МВД, работал в комитете по борьбе с коррупцией.

      Выборы губернатора в Ярославской области стали едва ли не самыми массовыми по стране. За место главы региона боролись пять кандидатов. Ближайшим конкурентом Миронова стал коммунист Михаил Парамонов, но он набрал всего 8% голосов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.

      Новости по теме

      Единый день голосования

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru