Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 16:55

    Собаки убили двухлетнего мальчика в Иркутской области

    комментировать

    Собаки убили двухлетнего мальчика в Иркутской области

    Собаки убили двухлетнего мальчика в Иркутской области

    После нападения домашних собак на двухлетнего мальчика в Иркутской области возбуждено уголовное дело.

    Трагедия произошла в городе Вихоревка. Двухлетний мальчик вместе с матерью гулял на участке у своего дома. В какой-то момент ребенок пропал из вида. Женщина отправилась искать сына и обнаружила мальчика мертвым на соседнем участке. На теле малыша были заметны многочисленные следы от укусов.

    Как рассказали соседи, хозяину собак, напавших на ребенка, неоднократно указывали на то, что псы ведут себя агрессивно. Так, за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика укусили за ногу. Однако мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы защитить окружающих от своих питомцев.

    В настоящее время хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Как сообщили в иркутском управлении СК, после гибели ребенка возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Собаки же были ликвидированы.

    Новости по теме

    Нападения собак на людей

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru