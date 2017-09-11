Собаки убили двухлетнего мальчика в Иркутской области

После нападения домашних собак на двухлетнего мальчика в Иркутской области возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в городе Вихоревка. Двухлетний мальчик вместе с матерью гулял на участке у своего дома. В какой-то момент ребенок пропал из вида. Женщина отправилась искать сына и обнаружила мальчика мертвым на соседнем участке. На теле малыша были заметны многочисленные следы от укусов.
Как рассказали соседи, хозяину собак, напавших на ребенка, неоднократно указывали на то, что псы ведут себя агрессивно. Так, за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика укусили за ногу. Однако мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы защитить окружающих от своих питомцев.
В настоящее время хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Как сообщили в иркутском управлении СК, после гибели ребенка возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Собаки же были ликвидированы.
Как рассказали соседи, хозяину собак, напавших на ребенка, неоднократно указывали на то, что псы ведут себя агрессивно. Так, за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика укусили за ногу. Однако мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы защитить окружающих от своих питомцев.
В настоящее время хозяин животных опрошен, свою вину он признал. Как сообщили в иркутском управлении СК, после гибели ребенка возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Собаки же были ликвидированы.
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