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  • 11.09, 16:55

    Банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета

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    Банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета

    Банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета

    «Большая четверка» китайских банков ввела ограничения на операции по счетам граждан Северной Кореи.

    Как пишет издание Financial Times, крупнейшие банки Китая запретили гражданам КНДР, а также компаниям, связанным с Северной Кореей, открывать новые счета. По данным издания, Китай пошел на такой шаг, чтобы ограничить потоки капитала в КНДР и из нее.

    При этом отмечается, что некоторые филиалы банков также заморозили уже существующие северокорейские счета для новых поступлений.

    К «большой четверке» банков Китая относятся Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.

    Ранее сообщалось, что власти Китая запретили компаниям и частным лицам из Северной Кореи открывать на территории КНР новые совместные предприятия, а также расширять уже существующие. Эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции Совбеза ООН об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.



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