Банки Китая запретили гражданам КНДР открывать новые счета

Как пишет издание Financial Times , крупнейшие банки Китая запретили гражданам КНДР, а также компаниям, связанным с Северной Кореей, открывать новые счета. По данным издания, Китай пошел на такой шаг, чтобы ограничить потоки капитала в КНДР и из нее.При этом отмечается, что некоторые филиалы банков также заморозили уже существующие северокорейские счета для новых поступлений.К «большой четверке» банков Китая относятся Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China.Ранее сообщалось, что власти Китая запретили компаниям и частным лицам из Северной Кореи открывать на территории КНР новые совместные предприятия , а также расширять уже существующие. Эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции Совбеза ООН об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.