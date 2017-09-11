Владимир Зайцев и Елена Корикова приступили к съемкам сериала «Шелест 2» НТВ

В Ярославле начались съемки продолжения культового сериала «Шелест 2» с Владимиром Зайцевым и Еленой Кориковой в главных ролях.

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По сюжету Павел Шелестов (Владимир Зайцева, продолжает работу в ярославском уголовном розыске. В новом сезоне он пытается построить стабильные отношения с Алиной Большовой (Елена Корикова), вдовой главы преступной группировки. После потери мужа героиня получает в наследство огромное состояние, но вместе с тем становится мишенью для охотников за сбережениями Большова. Теперь Шелесту предстоит сразиться с оставшимися без присмотра бандитами, и придумать, как сохранить жизнь своей возлюбленной.



Владимир Зайцев, исполнитель главной роли: «Роль Павла Шелестова — это новый опыт. Зрители знают меня, в основном, как исполнителя отрицательных ролей, а в данном случае Шелест — это положительный персонаж, как бы противоречиво не поступал. Он близок мне по духу герой, если бы я был на его месте и работал в органах, наверняка был бы таким же. Успех первого сезона во многом обязан нашему режиссеру и оператору-постановщику Дмитрию Коробкину. Он очень вдумчиво работает над каждым кадром, в сценах вы не найдете ничего случайного или лишнего. Вместе с тем, он всегда прислушивается к мнению актеров и тонко вписывает их идеи в сюжет. За три года он сильно вырос, как режиссер, и я рад вернуться к работе с ним. Уверен, второй сезон будет не менее удачным».



Увидеть сериал «Шелест 2» зрители смогут уже в новом сезоне на НТВ.

