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  • 11.09, 16:55

    Путин: россияне заметят улучшение в экономике в ближайшее время

    5 комментариев
    • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС
    Путин: россияне заметят улучшение в экономике в ближайшее время

    Путин: россияне заметят улучшение в экономике в ближайшее время

    Путин: россияне заметят улучшение в экономике в ближайшее время
  • Фото: Дружинин Алексей / ТАСС

    • Президент РФ прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому в ближайшие месяцы Россию ожидает «новая волна ускорения экономического роста».

    Российская экономика вышла из кризиса, и позитивную динамику необходимо сохранить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в понедельник.

    Совещание было посвящено текущей экономической динамике и ее прогнозу до 2020 года, и с основным докладом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс». Орешкин привел данные, на основе которых был сделан вывод, что Россию в ближайшие месяцы ожидает экономический рост.

    Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ: «В ближайшие месяцы после некоторого технического замедления роста в июле мы ожидаем очередную волну позитивных новостей и новую волну ускорения экономического роста. С чем она будет связана? Первое, и очень важное — мы входим в долгосрочный цикл роста кредитной активности банковской системы».

    Орешкин также отметил, что рост ВВП страны превысил прогнозируемый.

    Максим Орешкин: «Если посмотреть на ожидания экспертов начала года, то рост ВВП ожидался не выше 1%. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что такие пессимистические прогнозы не оправдались. Мы в начале года вышли с оценкой, которая предполагала рост экономики темпом выше 2%, снижение инфляции ниже целевого уровня в 4%. И текущая динамика подтверждает, что даже наши оценки оказались несколько пессимистичными».

    Орешкин также отметил, что, кроме восстановления кредитной активности, в стране наблюдается рост заработных плат: в этом году он может превысить 3%, а в следующем составит 4%.

    Владимир Путин со своей стороны добавил, что позитивные изменения в экономике россияне заметят в ближайшее время, передает РИА Новости.

    Владимир Путин, президент РФ: «Все, что вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить… И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике».

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