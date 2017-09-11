Песков назвал прорыв Саакашвили через границу политической клоунадой

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о пересечении Михаилом Саакашвили украинской границы, заявил, что в Кремле предпочитают не комментировать подобные события.
По словам Дмитрия Пескова, произошедшее на пункте пропуска «Шегини» «ближе к категории политической клоунады».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы, как правило, комментируем серьезные события. Эта тема скорее курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады».
Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили накануне попытался въехать из Польши на Украину на поезде, а потом при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини». Затем бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины.
По факту прорыва Саакашвили было возбуждено уголовное дело о незаконном переходе границы. Пётр Порошенко заявил, что всех причастных к прорыву границы необходимо привлечь к ответственности, и подчеркнул, что пограничники имели полное право применить оружие.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы, как правило, комментируем серьезные события. Эта тема скорее курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады».
Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили накануне попытался въехать из Польши на Украину на поезде, а потом при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини». Затем бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины.
По факту прорыва Саакашвили было возбуждено уголовное дело о незаконном переходе границы. Пётр Порошенко заявил, что всех причастных к прорыву границы необходимо привлечь к ответственности, и подчеркнул, что пограничники имели полное право применить оружие.
Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину #мытаквидим pic.twitter.com/gd9fXWQlkC— НТВ (@ntvru) 11 сентября 2017 г.
Комментарии