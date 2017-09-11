Лавров: Москва приведет работу дипмиссий США и РФ к полному паритету

Глава МИд РФ заявил, что Вашингтон «прикарманил» жест доброй воли Москвы, которая ранее не включила в численный состав американской дипмиссии в России сотрудников в представительстве РФ при ООН.
Россия приведет условия работы и численный состав диппредставительств США в РФ в полное соответствие с паритетом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Если уж они (США) взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом».
Министр напомнил, что «Россия проявила добрую волю и попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие в том, что касается персонала, на российской территории в соответствии с количеством сотрудников наших загранучреждений в США».
Сергей Лавров: «Но при этом мы включили в эту общую цифру, в этот потолок всех, кто работает в представительстве Российской Федерации при ООН. Что, сами понимаете, является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений… Тем не менее мы проявили в этом добрую волю. США как бы прикарманили наш этот добрый жест и сказали: „Раз русские хотят паритета, тогда пусть закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас, в России, только три генеральных консульства“».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право сократить сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Полный паритет, подчергунл глава российского государства, это «не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155». Российский лидер объяснил, что в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек.
Заявления Путина предшествовало закрытие консульства России в Сан-Франциско и консервирование двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Если уж они (США) взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом».
Министр напомнил, что «Россия проявила добрую волю и попросила США привести в соответствие их дипломатическое присутствие в том, что касается персонала, на российской территории в соответствии с количеством сотрудников наших загранучреждений в США».
Сергей Лавров: «Но при этом мы включили в эту общую цифру, в этот потолок всех, кто работает в представительстве Российской Федерации при ООН. Что, сами понимаете, является отдельной темой и не касается двухсторонних отношений… Тем не менее мы проявили в этом добрую волю. США как бы прикарманили наш этот добрый жест и сказали: „Раз русские хотят паритета, тогда пусть закрывают одно из четырех генеральных консульств, потому что у нас, в России, только три генеральных консульства“».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право сократить сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек. Полный паритет, подчергунл глава российского государства, это «не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155». Российский лидер объяснил, что в число работающих в США дипломатов были включены и сотрудники российского постпредства при ООН — 155 человек.
Заявления Путина предшествовало закрытие консульства России в Сан-Франциско и консервирование двух зданий торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом и «адской клоунадой».
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