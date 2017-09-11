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  • 11.09, 15:24
    В Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП. ГИБДД, ДТП, Омск, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП

    В Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП

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    В Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП

    В Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП

    В Омске дворняги Мишаня и Халява вызвали полицейских на место ДТП

      Привлекли внимание к опасному перекрестку два сорожевых пса в Омске. Так вышло, что дворняги с кличками Мишаня и Халява всегда первыми оказываются на месте ДТП. Их мягко говоря необычное поведение сейчас активно обсуждают пользователи Сети.

      Пользователи гадают: что приводит двух сторожевых псов на место ДТП — невероятное чутье или всего лишь совпадение. Сегодня сотрудники ГИБДД выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

      Возможно, такого внимания к опасному перекрестку никогда и не было, если бы видеокадры с места событий не попали в Интернет. И все благодаря Мишане и Халяве. Охраняющие автостоянку дворняги выбегают на трассу после каждого ДТП. И всегда — первые на месте ЧП.

      Что это — обычный животный инстинкт или все-таки собаки действительно чуют беду? В любом случае ни одна авария, говорит сторож Павел Ралка, без них не обходится. Псы хоть и беспородные, а службу свою несут не хуже чистокровных овчарок. Иногда бросаются на дорогу за несколько секунд до визга тормозов.

      Павел Ралка, сотрудник службы безопасности: «Они же на обход со мной вместе ходят, они от охранника никуда не отходят».

      Видеоролики уже просмотрели тысячи человек. В полицию тем временем посыпались заявления в том числе от сотрудников автостоянки и неравнодушных горожан: мол, проблему опасного перекрестка нужно как-то решать. Стражи порядка тут же выехали на место. Подробнее — в репортаже НТВ.

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