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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 15:24
    Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы. Красноярский край, дети и подростки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

    Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

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    Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

    Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

    Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

      Роман Афанасьев, который катал маленькую дочь на окне автомобиля, предстал перед судом.

      В суде Роман Афанасьев вел себя спокойно и полностью сознался: он действительно рисковал жизнью собственного ребенка ради эффектных кадров и лайков в соцсетях. И надо сказать, своего он добился: видео, на котором водитель тонированной иномарки на скорости свесил свою дочь из окна автомобиля, посмотрели тысячи пользователей. Он же привлек внимание следователей. Вскоре Романа Афанасьева задержали, и на первом допросе он все отрицал.

      смотретьПолиция нашла водителя, свесившего ребенка из окна BMW
      Полиция нашла водителя, свесившего ребенка из окна BMW
      Как оказалось, в архиве у экстремала целая коллекция подобных фото и видео. Наряду со спортивными тренировками можно увидеть и катание на капоте машины, и съемки на балконном ограждении. К экстремальным трюкам Афанасьев не раз привлекал своих детей. Снимал он якобы сам — при помощи штатива. Известно, что мать девочек, узнав о поступке своего мужа, встала на его сторону, заявив, что не видит в его поступках ничего предосудительного. Но в суде она не появилась

      Роман Афанасьев попросил рассмотреть его дело в особом порядке. За неисполнение родительских обязанностей мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.

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