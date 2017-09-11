Водителю, рисковавшему жизнью ребенка ради лайков в соцсетях, грозит 3 года тюрьмы

Роман Афанасьев, который катал маленькую дочь на окне автомобиля, предстал перед судом.
В суде Роман Афанасьев вел себя спокойно и полностью сознался: он действительно рисковал жизнью собственного ребенка ради эффектных кадров и лайков в соцсетях. И надо сказать, своего он добился: видео, на котором водитель тонированной иномарки на скорости свесил свою дочь из окна автомобиля, посмотрели тысячи пользователей. Он же привлек внимание следователей. Вскоре Романа Афанасьева задержали, и на первом допросе он все отрицал.
Как оказалось, в архиве у экстремала целая коллекция подобных фото и видео. Наряду со спортивными тренировками можно увидеть и катание на капоте машины, и съемки на балконном ограждении. К экстремальным трюкам Афанасьев не раз привлекал своих детей. Снимал он якобы сам — при помощи штатива. Известно, что мать девочек, узнав о поступке своего мужа, встала на его сторону, заявив, что не видит в его поступках ничего предосудительного. Но в суде она не появилась
Роман Афанасьев попросил рассмотреть его дело в особом порядке. За неисполнение родительских обязанностей мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.
Как оказалось, в архиве у экстремала целая коллекция подобных фото и видео. Наряду со спортивными тренировками можно увидеть и катание на капоте машины, и съемки на балконном ограждении. К экстремальным трюкам Афанасьев не раз привлекал своих детей. Снимал он якобы сам — при помощи штатива. Известно, что мать девочек, узнав о поступке своего мужа, встала на его сторону, заявив, что не видит в его поступках ничего предосудительного. Но в суде она не появилась
Роман Афанасьев попросил рассмотреть его дело в особом порядке. За неисполнение родительских обязанностей мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.
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