Русские не сдаются: стриптизер Тарзан не испугался урагана «Ирма»

Ураган «Ирма» нанес серьезный ущерб жилым кварталам во Флориде. В эпицентре стихии оказался район частной застройки, где владеют апартаментами звезды российского
шоу-бизнеса. Многие артисты своими глазами увидели, что такое торнадо. Впечатлениями они делятся в роликах, которые выкладывают в Интернете.
На кадрах одного из видео хорошо видно, что происходит во Флориде. На улице нет ни души, кроме одного самоотверженного метеоролога, который пытается собрать данные о скорости ураганного ветра. Со специальными приборами в руках он смог удержаться лишь несколько секунд, но получил заветные данные.
Повторять этот опасный трюк спасатели не советуют. Поэтому все, кто не успел или не захотел покинуть побережье, забаррикадировались в своих домах. В том числе жильцы так называемого «русского» района, где жильем владеют и многие звезды нашего шоу-бизнеса. Некоторые оказались в эпицентре стихии. Например, стриптизер Сергей Глушко. Судя по роликам в Интернете, он сохраняет оптимизм и задается вопросом: что страшнее — столкнуться с «Ирмой» или же 48 часов провести в компании тещи? Так получилось, что на курорте он оказался вместе с матерью главной русалки российской эстрады Натальи Королевой. Из своих апартаментов в Майами Любовь Порывай и Тарзан не выходят третьи сутки. Но страсти, к счастью, бушуют не в квартире, а лишь за окном.
Наташа Королева не стала пленницей Майами только благодаря гастролям. Она, конечно, предлагала родственникам уехать. Но те решили переждать природное бедствие. Дочь композитора и певца Игоря Николаева Юлия тоже попыталась запечатлеть ураган на видео, чем заставила и отца, и многочисленных поклонников изрядно понервничать. На кадрах хорошо видно, с какой силой бушует ураган. Едва не вырывает из рук телефон.
Игорь Николаев: «Люди из Майами уехали, улетели или спрятались (и это правильно!), только моя бесстрашная дочка Юля стоит на балконе и снимает вот это видео. Говорит, что глаз урагана пройдет чуть западнее, но все равно страшно».
А представители зарубежного шоу-бизнеса уже подсчитывают убытки. Британский миллиардер Ричард Брэнсон — хозяин целого острова на Виргинских островах, который оказался в эпицентре тропического шторма. Брэнсон и его семья решили отказаться от эвакуации и пересидеть непогоду в винном погребе, не покидая своей земли. Все остались живы. Но их вилла и другие здания оказались полностью разрушены.
Одни руины остались и от отеля, которым владел голливудский актер Роберт де Ниро. По оценкам синоптиков, смерчи движутся в сторону островов, которые принадлежат Джонни Деппу и Анджелине Джоли. Владения российских звезд «Ирма», кажется, пощадила. По крайней мере, Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев и Николай Басков о разрушениях не сообщали.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Повторять этот опасный трюк спасатели не советуют. Поэтому все, кто не успел или не захотел покинуть побережье, забаррикадировались в своих домах. В том числе жильцы так называемого «русского» района, где жильем владеют и многие звезды нашего шоу-бизнеса. Некоторые оказались в эпицентре стихии. Например, стриптизер Сергей Глушко. Судя по роликам в Интернете, он сохраняет оптимизм и задается вопросом: что страшнее — столкнуться с «Ирмой» или же 48 часов провести в компании тещи? Так получилось, что на курорте он оказался вместе с матерью главной русалки российской эстрады Натальи Королевой. Из своих апартаментов в Майами Любовь Порывай и Тарзан не выходят третьи сутки. Но страсти, к счастью, бушуют не в квартире, а лишь за окном.
Наташа Королева не стала пленницей Майами только благодаря гастролям. Она, конечно, предлагала родственникам уехать. Но те решили переждать природное бедствие. Дочь композитора и певца Игоря Николаева Юлия тоже попыталась запечатлеть ураган на видео, чем заставила и отца, и многочисленных поклонников изрядно понервничать. На кадрах хорошо видно, с какой силой бушует ураган. Едва не вырывает из рук телефон.
Игорь Николаев: «Люди из Майами уехали, улетели или спрятались (и это правильно!), только моя бесстрашная дочка Юля стоит на балконе и снимает вот это видео. Говорит, что глаз урагана пройдет чуть западнее, но все равно страшно».
А представители зарубежного шоу-бизнеса уже подсчитывают убытки. Британский миллиардер Ричард Брэнсон — хозяин целого острова на Виргинских островах, который оказался в эпицентре тропического шторма. Брэнсон и его семья решили отказаться от эвакуации и пересидеть непогоду в винном погребе, не покидая своей земли. Все остались живы. Но их вилла и другие здания оказались полностью разрушены.
Одни руины остались и от отеля, которым владел голливудский актер Роберт де Ниро. По оценкам синоптиков, смерчи движутся в сторону островов, которые принадлежат Джонни Деппу и Анджелине Джоли. Владения российских звезд «Ирма», кажется, пощадила. По крайней мере, Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев и Николай Басков о разрушениях не сообщали.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
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