Живет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора

В Калининградской области с большим отрывом победил кандидат от «Единой России»
30-летний Антон Алиханов, набрав 81% голосов.
Музыка, танцы, спортивные состязания и флешмобы в социальных сетях. Рядом с пунктами для голосования организовали большие семейные игры. Нужно не просто забросить мяч в кольцо или забить гол, а еще и на ходу прочитать стихи или решить математические примеры. Не совсем легко, но зато и скучать не приходится. К задаче привлечь как можно больше избирателей на выборы в самом западном регионе страны подошли творчески, а ставку сделали на молодежь. И она не подвела, говорят в местном избиркоме.
Инесса Винярская, председатель областного избиркома: «У нас, как и везде, наблюдается „молодежный тренд“. Молодежь активно голосовала, пришло где-то 7,5 тысяч молодых избирателей, которым исполнилось 18 лет».
В целом явка в регионе тоже оказалась достаточно высокой — проголосовали 300 тысяч жителей, это больше 39% избирателей. В избиркоме уже подвели итоги. На должность главы калининградской области претендовали четыре кандидата. С большим отрывом победил 30-летний Антон Алиханов, набрав 81% голосов. Алиханов, как считают политологи, смог реализовать запрос калининградцев на новый европейский стиль управления. Имидж доступного для общения чиновника, живущего на одну зарплату и выплачивающий ипотеку, заставил калиниградцев поверить Алиханову и связать с ним главные свои надежды — на перемены к лучшему, на экономический подъем в регионе, на превращение Калининграда в комфортный и современный город.
О том, как проходило голосование в самом западном российском регионе, и какие проблемы предстоит решать новому губернатору, в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.
Свою оценку выборам сегодня дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, кампания прошла на высоком уровне. После закрытия участков премьер-министр приехал в штаб единороссов, где провел селекторное совещание с региональными отделениями. И напомнил депутатам и губернаторам: после голосования работа только начинается.
Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», глава Правительства РФ: «Мы с вами понимаем, что то доверие, которое действительно демонстрируют граждане, его нужно подтверждать каждый день работой. Уверен, что все, кто получил сегодня право действовать от имени народа, это доверие оправдают».
Инесса Винярская, председатель областного избиркома: «У нас, как и везде, наблюдается „молодежный тренд“. Молодежь активно голосовала, пришло где-то 7,5 тысяч молодых избирателей, которым исполнилось 18 лет».
В целом явка в регионе тоже оказалась достаточно высокой — проголосовали 300 тысяч жителей, это больше 39% избирателей. В избиркоме уже подвели итоги. На должность главы калининградской области претендовали четыре кандидата. С большим отрывом победил 30-летний Антон Алиханов, набрав 81% голосов. Алиханов, как считают политологи, смог реализовать запрос калининградцев на новый европейский стиль управления. Имидж доступного для общения чиновника, живущего на одну зарплату и выплачивающий ипотеку, заставил калиниградцев поверить Алиханову и связать с ним главные свои надежды — на перемены к лучшему, на экономический подъем в регионе, на превращение Калининграда в комфортный и современный город.
О том, как проходило голосование в самом западном российском регионе, и какие проблемы предстоит решать новому губернатору, в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.
Свою оценку выборам сегодня дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, кампания прошла на высоком уровне. После закрытия участков премьер-министр приехал в штаб единороссов, где провел селекторное совещание с региональными отделениями. И напомнил депутатам и губернаторам: после голосования работа только начинается.
Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», глава Правительства РФ: «Мы с вами понимаем, что то доверие, которое действительно демонстрируют граждане, его нужно подтверждать каждый день работой. Уверен, что все, кто получил сегодня право действовать от имени народа, это доверие оправдают».
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