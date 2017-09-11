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  • 11.09, 13:53
    Живет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора. выборы, губернаторы, Единая Россия, Калининградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖивет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора

    Живет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора

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    Живет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора

    Живет на одну зарплату и платит ипотеку: калининградцы выбрали понятного губернатора

      В Калининградской области с большим отрывом победил кандидат от «Единой России» 30-летний Антон Алиханов, набрав 81% голосов.

      Музыка, танцы, спортивные состязания и флешмобы в социальных сетях. Рядом с пунктами для голосования организовали большие семейные игры. Нужно не просто забросить мяч в кольцо или забить гол, а еще и на ходу прочитать стихи или решить математические примеры. Не совсем легко, но зато и скучать не приходится. К задаче привлечь как можно больше избирателей на выборы в самом западном регионе страны подошли творчески, а ставку сделали на молодежь. И она не подвела, говорят в местном избиркоме.

      Инесса Винярская, председатель областного избиркома: «У нас, как и везде, наблюдается „молодежный тренд“. Молодежь активно голосовала, пришло где-то 7,5 тысяч молодых избирателей, которым исполнилось 18 лет».

      В целом явка в регионе тоже оказалась достаточно высокой — проголосовали 300 тысяч жителей, это больше 39% избирателей. В избиркоме уже подвели итоги. На должность главы калининградской области претендовали четыре кандидата. С большим отрывом победил 30-летний Антон Алиханов, набрав 81% голосов. Алиханов, как считают политологи, смог реализовать запрос калининградцев на новый европейский стиль управления. Имидж доступного для общения чиновника, живущего на одну зарплату и выплачивающий ипотеку, заставил калиниградцев поверить Алиханову и связать с ним главные свои надежды — на перемены к лучшему, на экономический подъем в регионе, на превращение Калининграда в комфортный и современный город.

      О том, как проходило голосование в самом западном российском регионе, и какие проблемы предстоит решать новому губернатору, в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.

      Свою оценку выборам сегодня дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, кампания прошла на высоком уровне. После закрытия участков премьер-министр приехал в штаб единороссов, где провел селекторное совещание с региональными отделениями. И напомнил депутатам и губернаторам: после голосования работа только начинается.

      Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», глава Правительства РФ: «Мы с вами понимаем, что то доверие, которое действительно демонстрируют граждане, его нужно подтверждать каждый день работой. Уверен, что все, кто получил сегодня право действовать от имени народа, это доверие оправдают».

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