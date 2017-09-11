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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:53

    Российская туристка насмерть разбилась в отеле в Таиланде

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    Российская туристка насмерть разбилась в отеле в Таиланде

    Российская туристка насмерть разбилась в отеле в Таиланде

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянки в курортной Паттайе (Таиланд).

    Тело 28-летней туристки было обнаружено рядом со зданием отеля, где она жила. По предварительным данным, россиянка упала с балкона шестого этажа.

    Теперь стражи порядка опрашивают соседку по номеру погибшей женщины. Каких-либо признаков, указывающих на желание туристки покончить с собой, пока не обнаружено, передает ТАСС.

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