Российская туристка насмерть разбилась в отеле в Таиланде

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели россиянки в курортной Паттайе (Таиланд).
Тело 28-летней туристки было обнаружено рядом со зданием отеля, где она жила. По предварительным данным, россиянка упала с балкона шестого этажа.
Теперь стражи порядка опрашивают соседку по номеру погибшей женщины. Каких-либо признаков, указывающих на желание туристки покончить с собой, пока не обнаружено, передает ТАСС.
Теперь стражи порядка опрашивают соседку по номеру погибшей женщины. Каких-либо признаков, указывающих на желание туристки покончить с собой, пока не обнаружено, передает ТАСС.
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