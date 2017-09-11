В Росгидромете предупредили о новых солнечных вспышках

Ученые завили, что сильнейшие вспышки на Солнце могут повториться 12 сентября.
По прогнозу Росгидромета, 12 сентября есть вероятность солнечных вспышек Х класса, в том числе протонных.
При этом ученые отметили, что 11 сентября геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. 12 сентября возможны слабые возмущения.
Ожидается умеренно возмущенная радиационная обстановка, передает РИА Новости.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19:00 10 сентября.
Ранее сообщалось, что после сильнейшей вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон». Высвободившиеся при взрыве высокоэнергичные протоны не нанесли вреда космической технике, однако экипажу МКС пришлось перебраться в специальное в укрытии.
При этом ученые отметили, что 11 сентября геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. 12 сентября возможны слабые возмущения.
Ожидается умеренно возмущенная радиационная обстановка, передает РИА Новости.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19:00 10 сентября.
Ранее сообщалось, что после сильнейшей вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон». Высвободившиеся при взрыве высокоэнергичные протоны не нанесли вреда космической технике, однако экипажу МКС пришлось перебраться в специальное в укрытии.
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