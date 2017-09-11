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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:53

    В Росгидромете предупредили о новых солнечных вспышках

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    В Росгидромете предупредили о новых солнечных вспышках

    В Росгидромете предупредили о новых солнечных вспышках

    В Росгидромете предупредили о новых солнечных вспышках

    Ученые завили, что сильнейшие вспышки на Солнце могут повториться 12 сентября.

    По прогнозу Росгидромета, 12 сентября есть вероятность солнечных вспышек Х класса, в том числе протонных.

    При этом ученые отметили, что 11 сентября геомагнитное поле будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. 12 сентября возможны слабые возмущения.
    Ожидается умеренно возмущенная радиационная обстановка, передает РИА Новости.

    смотретьУченые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце
    Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце
    Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет. Еще одна сильная вспышка мощностью Х8.2 произошла около 19:00 10 сентября.

    смотретьУченые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Ранее сообщалось, что после сильнейшей вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон». Высвободившиеся при взрыве высокоэнергичные протоны не нанесли вреда космической технике, однако экипажу МКС пришлось перебраться в специальное в укрытии.

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