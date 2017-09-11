ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 13:53
    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана. задержание, стихийные бедствия, США, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

    комментировать
    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

      Три миллиона человек во Флориде остаются без света из-за урагана. «Ирма» ударила по штату накануне вечером. То, что там происходило, во многом напоминает кадры из фильма-катастрофы: двухметровые волны, затопленные улицы и ветер, который сносит все на пути.

      На данный момент «Ирма» ослабила свою мощь, но синоптики призывают не расслабляться. Ураган может внезапно изменить направление, а после него, вероятно, начнутся наводнения.

      Ураган «Ирма» на деле — это огромный фронт шириной в 600 с лишним километров, который яростно обрушился на Флориду. В Майами ураганный ветер, порывы которого достигали 250 километров в час, срывал крыши и валил деревья. Башенный кран, оставленный строителями на одном из небоскребов, вертелся словно игрушечный. Другой просто сломался пополам и упал.

      Метеоролог Джастин Дрейк, один из так называемых охотников за ураганами, решил испытать на себе мощь «Ирмы» и выскочил на улицу. Он был в специальной маске, защищающей лицо, но ее сорвало в считанные секунды. Чтобы удержаться на месте, Джастину пришлось приложить все свои силы. А в городе и вовсе было не понять, где заканчивается океан и начинаются жилые кварталы. Вода хлынула на улицы. И все это при том, что Майами удалось избежать основного удара стихии. Эпицентр урагана ушел западнее, в сторону залива Тампы и города Сент-Питерсберг.

      Власти штата просят людей оставаться настороже и следить за метеосводками. «Ирма» может опять изменить направление, кроме того в прибрежных районах ждут прихода штормовых волны высотой до 4,5 метров.

      Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Эта ситуация угрожает жизни. Помните, что вода придет после того, как стихнет ветер. Не надо думать, что ураган прошел, когда утихнет ветер. Вода может хлынуть и убить вас. Чтобы начать поисково-спасательные операции у нас готовы тысячи солдат национальной гвардии и спасателей, но они не смогут выйти на улицы, пока обстановка не станет безопасной».

      В считанные часы после удара по Флориде «Ирма» начала собирать первые жертвы на американской земле. Пока сообщается о трех погибших. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, и двое полицейских на машинах столкнулись лоб в лоб. Власти предполагают, что причина этих аварий в плохой видимости и шквалистом ветре.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru