Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана

Три миллиона человек во Флориде остаются без света
из-за урагана. «Ирма» ударила по штату накануне вечером. То, что там происходило, во многом напоминает кадры из фильма-катастрофы: двухметровые волны, затопленные улицы и ветер, который сносит все на пути.
На данный момент «Ирма» ослабила свою мощь, но синоптики призывают не расслабляться. Ураган может внезапно изменить направление, а после него, вероятно, начнутся наводнения.
Ураган «Ирма» на деле — это огромный фронт шириной в 600 с лишним километров, который яростно обрушился на Флориду. В Майами ураганный ветер, порывы которого достигали 250 километров в час, срывал крыши и валил деревья. Башенный кран, оставленный строителями на одном из небоскребов, вертелся словно игрушечный. Другой просто сломался пополам и упал.
Метеоролог Джастин Дрейк, один из так называемых охотников за ураганами, решил испытать на себе мощь «Ирмы» и выскочил на улицу. Он был в специальной маске, защищающей лицо, но ее сорвало в считанные секунды. Чтобы удержаться на месте, Джастину пришлось приложить все свои силы. А в городе и вовсе было не понять, где заканчивается океан и начинаются жилые кварталы. Вода хлынула на улицы. И все это при том, что Майами удалось избежать основного удара стихии. Эпицентр урагана ушел западнее, в сторону залива Тампы и города Сент-Питерсберг.
Власти штата просят людей оставаться настороже и следить за метеосводками. «Ирма» может опять изменить направление, кроме того в прибрежных районах ждут прихода штормовых волны высотой до 4,5 метров.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Эта ситуация угрожает жизни. Помните, что вода придет после того, как стихнет ветер. Не надо думать, что ураган прошел, когда утихнет ветер. Вода может хлынуть и убить вас. Чтобы начать поисково-спасательные операции у нас готовы тысячи солдат национальной гвардии и спасателей, но они не смогут выйти на улицы, пока обстановка не станет безопасной».
В считанные часы после удара по Флориде «Ирма» начала собирать первые жертвы на американской земле. Пока сообщается о трех погибших. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, и двое полицейских на машинах столкнулись лоб в лоб. Власти предполагают, что причина этих аварий в плохой видимости и шквалистом ветре.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Ураган «Ирма» на деле — это огромный фронт шириной в 600 с лишним километров, который яростно обрушился на Флориду. В Майами ураганный ветер, порывы которого достигали 250 километров в час, срывал крыши и валил деревья. Башенный кран, оставленный строителями на одном из небоскребов, вертелся словно игрушечный. Другой просто сломался пополам и упал.
Метеоролог Джастин Дрейк, один из так называемых охотников за ураганами, решил испытать на себе мощь «Ирмы» и выскочил на улицу. Он был в специальной маске, защищающей лицо, но ее сорвало в считанные секунды. Чтобы удержаться на месте, Джастину пришлось приложить все свои силы. А в городе и вовсе было не понять, где заканчивается океан и начинаются жилые кварталы. Вода хлынула на улицы. И все это при том, что Майами удалось избежать основного удара стихии. Эпицентр урагана ушел западнее, в сторону залива Тампы и города Сент-Питерсберг.
Власти штата просят людей оставаться настороже и следить за метеосводками. «Ирма» может опять изменить направление, кроме того в прибрежных районах ждут прихода штормовых волны высотой до 4,5 метров.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Эта ситуация угрожает жизни. Помните, что вода придет после того, как стихнет ветер. Не надо думать, что ураган прошел, когда утихнет ветер. Вода может хлынуть и убить вас. Чтобы начать поисково-спасательные операции у нас готовы тысячи солдат национальной гвардии и спасателей, но они не смогут выйти на улицы, пока обстановка не станет безопасной».
В считанные часы после удара по Флориде «Ирма» начала собирать первые жертвы на американской земле. Пока сообщается о трех погибших. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, и двое полицейских на машинах столкнулись лоб в лоб. Власти предполагают, что причина этих аварий в плохой видимости и шквалистом ветре.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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