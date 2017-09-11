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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:54

    Житель Красноярска украл элитные вибраторы из черногорского секс-шопа

    1 комментарий
    • Anastasiya Svitlychna / facebook.com
    Житель Красноярска украл элитные вибраторы из черногорского <nobr>секс-шопа</nobr>

    Житель Красноярска украл элитные вибраторы из черногорского секс-шопа

    Житель Красноярска украл элитные вибраторы из черногорского <nobr>секс-шопа</nobr>
  • Anastasiya Svitlychna / facebook.com

    • В Черногории правоохранительные органы ищут россиянина, ограбившего секс-шоп.

    Житель Красноярска 1985 года рождения втерся в доверие хозяевам магазина, которые уже готовы были предложить ему работу, пробрался в секс-шоп и похитил целый арсенал игрушек для взрослых и элитных вибраторов.

    Владельцы магазина уже обратились в полицию. Фотографии красноярца и описание его машины переданы на все погранпункты страны, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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