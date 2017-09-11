Житель Красноярска украл элитные вибраторы из черногорского секс-шопа

В Черногории правоохранительные органы ищут россиянина, ограбившего
секс-шоп.
Житель Красноярска 1985 года рождения втерся в доверие хозяевам магазина, которые уже готовы были предложить ему работу, пробрался в секс-шоп и похитил целый арсенал игрушек для взрослых и элитных вибраторов.
Владельцы магазина уже обратились в полицию. Фотографии красноярца и описание его машины переданы на все погранпункты страны, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Владельцы магазина уже обратились в полицию. Фотографии красноярца и описание его машины переданы на все погранпункты страны, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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