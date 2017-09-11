Порошенко: пограничники имели право стрелять в Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что все причастные к «прорыву государственной границы» в пункте пропуска «Шегини», должны понести ответственность.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент с «прорывом» Михаилом Саакашвили госграницы, требует не политических комментариев, а действий правоохранительных органов.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле».
Украинский лидер подчеркнул, что пограничники имели полное право применить боевое оружие, но не стали этого делать. Порошенко отметил, что военные поступили правильно. «Оставим политику политикам, преступления — правоохранителям, прокуратуре, суду. Эти нормы и формат должны действовать в правовом государстве», — добавил он.
Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины. Затем он поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины. По факту «прорыва» Саакашвили возбудила уголовное дело о незаконном переходе границы.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Этот инцидент не требует политических комментариев. Мы будем комментировать его исключительно в правовом поле».
Украинский лидер подчеркнул, что пограничники имели полное право применить боевое оружие, но не стали этого делать. Порошенко отметил, что военные поступили правильно. «Оставим политику политикам, преступления — правоохранителям, прокуратуре, суду. Эти нормы и формат должны действовать в правовом государстве», — добавил он.
Напомним, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины. Затем он поехал во Львов, где заявил, что продолжит борьбу против властей Украины. По факту «прорыва» Саакашвили возбудила уголовное дело о незаконном переходе границы.
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