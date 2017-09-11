В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi

Столичные пансионаты для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и инвалидов начали подключать к бесплатной сети
Wi-Fi.
Бесплатный интернет в пансионаты решили провести по просьбам постояльцев и их родных. Теперь пожилые люди в любой момент могут общаться с близкими онлайн, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Беспроводной интернет уже подключили в четырех здравницах на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.
Алексей Самарин, начальник управления связи департамента информационных технологий Москвы: «Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях».
По словам Самарина, средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит. Благодаря этому постояльцы могут не только читать новости, пользоваться поисковыми системами, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве.
По плану большая часть реабилитационных центров будет подключена к сети до конца 2018 года.
Беспроводной интернет уже подключили в четырех здравницах на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.
Алексей Самарин, начальник управления связи департамента информационных технологий Москвы: «Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях».
По словам Самарина, средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит. Благодаря этому постояльцы могут не только читать новости, пользоваться поисковыми системами, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве.
По плану большая часть реабилитационных центров будет подключена к сети до конца 2018 года.
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