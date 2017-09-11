ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
Онлайн на сайте
Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 13:53

    В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный <nobr>Wi-Fi</nobr>

    В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi

    В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный <nobr>Wi-Fi</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Столичные пансионаты для пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и инвалидов начали подключать к бесплатной сети Wi-Fi.

    Бесплатный интернет в пансионаты решили провести по просьбам постояльцев и их родных. Теперь пожилые люди в любой момент могут общаться с близкими онлайн, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

    Беспроводной интернет уже подключили в четырех здравницах на западе, юго-западе и востоке Москвы, а также в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде. Бесплатный Wi-Fi раздают 119 точек доступа.

    Алексей Самарин, начальник управления связи департамента информационных технологий Москвы: «Чаще всего пожилые люди используют интернет для общения с родными через различные мессенджеры и чтения новостей онлайн. Сеть Wi-Fi доступна в местах общего пользования пансионатов — столовых, комнатах отдыха и других помещениях».

    По словам Самарина, средняя скорость каналов связи в пансионатах составляет 80 мегабит в секунду, а в некоторых достигает 100 мегабит. Благодаря этому постояльцы могут не только читать новости, пользоваться поисковыми системами, но и разговаривать в видеочате и даже смотреть кино в высоком качестве.

    По плану большая часть реабилитационных центров будет подключена к сети до конца 2018 года.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru