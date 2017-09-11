Глава Саратова уходит в отставку из-за выборов

Глава Саратова Валерий Сараев покидает пост в связи с проблемами в организации выборов.
Об отставке главы Саратова сообщил врио губернатора Валерий Радаев, который одержал победу на выборах с результатом 74,62% голосов.
Валерий Радаев, врио губернатора Саратовской области: «У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку».
Ранее руководитель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщил, что в день голосования поступили 16 жалоб. При этом только по четырем обращениям доводы подтвердились, передает РИА Новости.
Между тем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы, которые накануне прошли в 82 из 85 регионов РФ, были конкурентными. По ее словам, «жаркие баталии» были, в частности, в Карелии и Кировской области.
Валерий Радаев, врио губернатора Саратовской области: «У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку».
Ранее руководитель областной избирательной комиссии Павел Точилкин сообщил, что в день голосования поступили 16 жалоб. При этом только по четырем обращениям доводы подтвердились, передает РИА Новости.
Между тем глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы, которые накануне прошли в 82 из 85 регионов РФ, были конкурентными. По ее словам, «жаркие баталии» были, в частности, в Карелии и Кировской области.
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