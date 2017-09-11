В Тюмени из больницы сбежал мошенник, прикованный к кровати

Арестованный мошенник сбежал из больницы в Тюменской области, разобрав кровать, к которой был пристегнут наручниками.
Из областной больницы в Тюмени сбежал 35-летний мужчина, арестованный за серию имущественных преступлений. Как сообщили полицейские, злоумышленник отломал часть металлической спинки кровати, к которой был пристегнут наручниками, сообщает 72.Ru.
Около 4 утра мошеннику удалось прокрасться мимо охраны. УМВД России по Тюменской области сообщает особые приметы жителя Свердловской области Александра Хвастунова: у мужчины травма головы, он перебинтован, на руке — наручники со спинкой от кровати белого цвета. Подозреваемого ищут.
Около 4 утра мошеннику удалось прокрасться мимо охраны. УМВД России по Тюменской области сообщает особые приметы жителя Свердловской области Александра Хвастунова: у мужчины травма головы, он перебинтован, на руке — наручники со спинкой от кровати белого цвета. Подозреваемого ищут.
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