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Ураган «Ирма» во Флориде. Прямая трансляция
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  • 11.09, 13:53
    Смертельное ДТП на юго-востоке Москвы попало на видео. ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельное ДТП на юго-востоке Москвы попало на видео

    Смертельное ДТП на юго-востоке Москвы попало на видео

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    • Sashka Texas / youtube.com
    Смертельное ДТП на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы попало на видео

    Смертельное ДТП на юго-востоке Москвы попало на видео

    Смертельное ДТП на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы попало на видео
    • Sashka Texas / youtube.com

      • Камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения двух автомобилей в столичном районе Марьино, при котором погиб один человек.

      Два автомобиля на полном ходу столкнулись на перекрестке в районе Марьино на юго-востоке Москвы. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что водитель ВАЗ-2104 торопился завершить маневр до включения красного сигнала светофорам, но на повороте в машину влетела иномарка.

      После столкновения иномарку развернуло на дороге, а ВАЗ выбросило на тротуар, где он чудом не сбил двоих пешеходов. Водитель «Жигулей» оказался зажат в смятом автомобиле и скончался до того, как его вызволили. Его пассажиры, в также водитель иномарки получили легкие травмы, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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