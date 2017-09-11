Смертельное ДТП на юго-востоке Москвы попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент столкновения двух автомобилей в столичном районе Марьино, при котором погиб один человек.
Два автомобиля на полном ходу столкнулись на перекрестке в районе Марьино на юго-востоке Москвы. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что водитель ВАЗ-2104 торопился завершить маневр до включения красного сигнала светофорам, но на повороте в машину влетела иномарка.
После столкновения иномарку развернуло на дороге, а ВАЗ выбросило на тротуар, где он чудом не сбил двоих пешеходов. Водитель «Жигулей» оказался зажат в смятом автомобиле и скончался до того, как его вызволили. Его пассажиры, в также водитель иномарки получили легкие травмы, сообщает сайт «Комсомольской правды».
После столкновения иномарку развернуло на дороге, а ВАЗ выбросило на тротуар, где он чудом не сбил двоих пешеходов. Водитель «Жигулей» оказался зажат в смятом автомобиле и скончался до того, как его вызволили. Его пассажиры, в также водитель иномарки получили легкие травмы, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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