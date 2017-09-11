Президент Молдавии отказался подписывать законы о «российской пропаганде»

Противостояние правительства Молдавии и президента может привести ко всеобщему референдуму в стране, на котором будет решаться вопрос об отставке главы государства.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что пойдет на осознанное нарушение, но не подпишет проекты законов о переименовании 9 Мая в День Европы и о «российской пропаганде».
Игорь Додон, президент Молдавии: «В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 Мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 Мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой „российской пропаганде“. Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу».
В парламенте Молдавии на днях пройдет повторное обсуждение введения запрета на вещание российских телеканалов и другие антироссийские законопроекты, которые ранее уже отклонил Додон. Также противники действующего президента заявили о необходимости проведения референдума, на котором будет решаться вопрос об отставке действующего лидера страны из-за нарушения им конституции.
Додон заявил, что готов пойти на референдум и что народ на его стороне, сообщает РГ.
Ранее правительство Молдавии утвердило участие военных в учениях Rapid Trident — 2017, которые проводятся на Украине с участием 14 стран НАТО. Главнокомандующий вооруженными силами Додон отменил это решение, однако молдавские военные вопреки запрету все равно отправились на сборы.
Игорь Додон, президент Молдавии: «В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 Мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 Мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы. То же самое касается пресловутого закона о так называемой „российской пропаганде“. Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу».
В парламенте Молдавии на днях пройдет повторное обсуждение введения запрета на вещание российских телеканалов и другие антироссийские законопроекты, которые ранее уже отклонил Додон. Также противники действующего президента заявили о необходимости проведения референдума, на котором будет решаться вопрос об отставке действующего лидера страны из-за нарушения им конституции.
Додон заявил, что готов пойти на референдум и что народ на его стороне, сообщает РГ.
Ранее правительство Молдавии утвердило участие военных в учениях Rapid Trident — 2017, которые проводятся на Украине с участием 14 стран НАТО. Главнокомандующий вооруженными силами Додон отменил это решение, однако молдавские военные вопреки запрету все равно отправились на сборы.
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