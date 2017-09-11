Азербайджан передаст помилованного блогера Лапшина Израилю

Помощник президента Азербайджана Али Гасанов сообщил, что помилованный блогер Александр Лапшин будет экстрадирован в Израиль.
По словам Гасанова, в настоящий момент вопросом экстрадиции занимаются МИД Азербайджана и посольство Израиля. Процесс должен завершиться в «самый короткий срок».
При этом помощник президента Азербайджана заявил, что две страны уже давно обсуждали вопрос освобождения и передачи Лапшина, однако израильские власти затянули этот процесс, передает агентство АПА.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам заключения за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
При этом сообщалось, что накануне освобождения блогер, у которого есть гражданство РФ и Израиля, совершил в тюрьме попытку самоубийства. Надзиратели успели остановить Лапшина, сейчас он находится под наблюдением врачей.
При этом помощник президента Азербайджана заявил, что две страны уже давно обсуждали вопрос освобождения и передачи Лапшина, однако израильские власти затянули этот процесс, передает агентство АПА.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам заключения за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
При этом сообщалось, что накануне освобождения блогер, у которого есть гражданство РФ и Израиля, совершил в тюрьме попытку самоубийства. Надзиратели успели остановить Лапшина, сейчас он находится под наблюдением врачей.
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