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  • 11.09, 13:54

    Азербайджан передаст помилованного блогера Лапшина Израилю

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    • Фото: РИА Новости
    Азербайджан передаст помилованного блогера Лапшина Израилю

    Азербайджан передаст помилованного блогера Лапшина Израилю

    Азербайджан передаст помилованного блогера Лапшина Израилю
  • Фото: РИА Новости

    • Помощник президента Азербайджана Али Гасанов сообщил, что помилованный блогер Александр Лапшин будет экстрадирован в Израиль.

    По словам Гасанова, в настоящий момент вопросом экстрадиции занимаются МИД Азербайджана и посольство Израиля. Процесс должен завершиться в «самый короткий срок».

    При этом помощник президента Азербайджана заявил, что две страны уже давно обсуждали вопрос освобождения и передачи Лапшина, однако израильские власти затянули этот процесс, передает агентство АПА.

    Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам заключения за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

    При этом сообщалось, что накануне освобождения блогер, у которого есть гражданство РФ и Израиля, совершил в тюрьме попытку самоубийства. Надзиратели успели остановить Лапшина, сейчас он находится под наблюдением врачей.

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