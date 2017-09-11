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  • 11.09, 13:53

    ОКБ: почти 8 млн россиян могут стать банкротами

    4 комментария
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    ОКБ: почти 8 млн россиян могут стать банкротами

    ОКБ: почти 8 млн россиян могут стать банкротами

    ОКБ: почти 8 млн россиян могут стать банкротами
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • По данным Объединенного кредитного бюро, почти 8 миллионов заемщиков в России относятся к потенциальным банкротам.

    Почти 8 миллионов заемщиков в России могут стать банкротами, из них около 660 тысяч имеют долги более 500 тысяч рублей, сообщается в отчете Объединенного кредитного бюро на конец первой половины 2017 года.

    К потенциальным банкротам ОКБ отнесло тех заемщиков, которые не платили по своим кредитам более 90 дней. По данным бюро, 660 тысяч заемщиков, которые имеют долги более 500 тысяч рублей, составляют 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами, что на 0,1% меньше, чем два года назад.

    Большая часть потенциальных банкротов в России (21%) имеет два открытых кредита. В среднем потенциальный банкрот должен банкам 1,4 млн рублей.

    Аналитики ОКБ также подсчитали, что 76% потенциальных банкротов имеют кредиты наличными, и перестают их выплачивать, когда остаток долга составляет в среднем 754 тыс. рублей. На втором месте по количеству потенциальных банкротов — заемщики по автокредитам (10,2%), на третьем (5,8%) — заемщики по ипотеке.

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