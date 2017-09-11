Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина

Президент Азербайджана помиловал блогера, приговоренного к трем годам тюрьмы за посещение Нагорного Карабаха. Накануне Александр Лапшин пытался покончить с собой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Распоряжение вступает в силу сегодня.
В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина, гражданина России и Израиля, к тюремному заключению сроком на три года за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства», и «незаконное пересечение государственной границы».
Накануне выхода распоряжения о помиловании Лапшин совершил в тюрьме попытку самоубийства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. По словам Гасанова, тюремные надзиратели успели остановить блогера. Сейчас Лапшин находится под наблюдением врачей.
В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина, гражданина России и Израиля, к тюремному заключению сроком на три года за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства», и «незаконное пересечение государственной границы».
Накануне выхода распоряжения о помиловании Лапшин совершил в тюрьме попытку самоубийства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. По словам Гасанова, тюремные надзиратели успели остановить блогера. Сейчас Лапшин находится под наблюдением врачей.
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