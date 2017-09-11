Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 12:22

    В Челябинске коллекторы обстреляли квартиру должника

    1 комментарий

    В Челябинске коллекторы обстреляли квартиру должника

    В Челябинске коллекторы обстреляли квартиру должника

    В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении коллекторов, ранивших мать должника.

    Злоумышленников привлекут к ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    Как сообщили в челябинской прокуратуре, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

    Ранее местные СМИ сообщили, что днем 2 сентября коллекторы выстрелили из травматического оружия в окно многоквартирного дома из-за долга в 2 тысячи рублей. В результате пострадала женщина, сын которой не успел вернуть долг. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии.

    Новости по теме

    Бесчинства коллекторов

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru