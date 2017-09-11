В Челябинске коллекторы обстреляли квартиру должника

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении коллекторов, ранивших мать должника.
Злоумышленников привлекут к ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Как сообщили в челябинской прокуратуре, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.
Ранее местные СМИ сообщили, что днем 2 сентября коллекторы выстрелили из травматического оружия в окно многоквартирного дома из-за долга в 2 тысячи рублей. В результате пострадала женщина, сын которой не успел вернуть долг. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии.
Как сообщили в челябинской прокуратуре, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.
Ранее местные СМИ сообщили, что днем 2 сентября коллекторы выстрелили из травматического оружия в окно многоквартирного дома из-за долга в 2 тысячи рублей. В результате пострадала женщина, сын которой не успел вернуть долг. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии.
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