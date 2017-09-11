В Польше с могилы красноармейцев украли бронзовое надгробие с именами

Неизвестные вандалы украли с братской могилы советских солдат в польском городе Сосновец металлическую плиту с именами погребенных там красноармейцев.
Украденная с братской могилы плита, вероятно, была отлита из бронзы, сообщил ТАСС руководитель польского мемориального общества «Курск», занимающегося ремонтом советских памятников и захоронений в Польше Ежи Тыц.
В братской могиле в Сосновце похоронены 26 красноармейцев, сражавшихся за Заглембье-Домбровске. Группа солдат была отрезана от главных сил Красной армии и боролась в окружении гитлеровцев на протяжении двух дней при поддержке местных жителей и партизан.
В братской могиле в Сосновце похоронены 26 красноармейцев, сражавшихся за Заглембье-Домбровске. Группа солдат была отрезана от главных сил Красной армии и боролась в окружении гитлеровцев на протяжении двух дней при поддержке местных жителей и партизан.
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