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  • 11.09, 12:22

    В Польше с могилы красноармейцев украли бронзовое надгробие с именами

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    В Польше с могилы красноармейцев украли бронзовое надгробие с именами

    В Польше с могилы красноармейцев украли бронзовое надгробие с именами

    Неизвестные вандалы украли с братской могилы советских солдат в польском городе Сосновец металлическую плиту с именами погребенных там красноармейцев.

    Украденная с братской могилы плита, вероятно, была отлита из бронзы, сообщил ТАСС руководитель польского мемориального общества «Курск», занимающегося ремонтом советских памятников и захоронений в Польше Ежи Тыц.

    В братской могиле в Сосновце похоронены 26 красноармейцев, сражавшихся за Заглембье-Домбровске. Группа солдат была отрезана от главных сил Красной армии и боролась в окружении гитлеровцев на протяжении двух дней при поддержке местных жителей и партизан.

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