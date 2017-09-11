Поклонская посетила колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила в Оренбургской области исправительную колонию для пожизненно осужденных, известную в народе как «Черный дельфин».
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В сопровождении начальника оренбургского УФСИН России по Оренбургской области Владимира Андреева Поклонская осмотрела режимные корпуса и ознакомилась с условиями содержания осужденных. Депутат также пообщалась с заключенными и их родственниками, побывала в прогулочных двориках, медчасти и корпусах для свиданий.
Кроме того, Поклонская обсудила с руководством УФСИН вопросы развития учреждения и уголовно-исполнительной системы области. После посещения режимных объектов депутат провела прием осужденных по личным вопросам, сообщает РИА Новости.
«Чёрный дельфин» — самая большая исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в России. Расположена в городе Соль-Илецк рядом с озером Развал в Оренбургской области. В настоящее время в колонии содержатся около 733 человек. Количество персонала — около 900 человек.
Кроме того, Поклонская обсудила с руководством УФСИН вопросы развития учреждения и уголовно-исполнительной системы области. После посещения режимных объектов депутат провела прием осужденных по личным вопросам, сообщает РИА Новости.
«Чёрный дельфин» — самая большая исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в России. Расположена в городе Соль-Илецк рядом с озером Развал в Оренбургской области. В настоящее время в колонии содержатся около 733 человек. Количество персонала — около 900 человек.
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