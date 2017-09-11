Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 12:22

    Цой выиграл выборы в Южно-Сахалинске

    комментировать
    • twitter.com
    Цой выиграл выборы в <nobr>Южно-Сахалинске</nobr>

    Цой выиграл выборы в Южно-Сахалинске

    Цой выиграл выборы в <nobr>Южно-Сахалинске</nobr>
  • twitter.com

    • Самый известный кандидат в депутаты Сахалинской областной думы выиграл выборы.

    Кандидат в депутаты Сахалинской областной думы Юрий Цой обошел конкурентов по результатам выборов. По данным областной избирательной комиссии, он набрал 2040 голосов избирателей по своему округу, что вдвое больше его ближайшего соперника Александра Жданова.

    Последние три года Юрий Цой был депутатом городской думы Южно-Сахалинска. Кандидат стал известен в Интернете благодаря своим агитационным плакатам. Он пользовался тем, что носит одну фамилию с музыкантом Виктором Цоем. На предвыборных плакатах он размещал цитаты из его песен с лозунгом «Цой жив!». Политика пытались обвинить в нарушении авторского права, но безуспешно, передает портал 66.ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru