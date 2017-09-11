Цой выиграл выборы в Южно-Сахалинске

Самый известный кандидат в депутаты Сахалинской областной думы выиграл выборы.
Кандидат в депутаты Сахалинской областной думы Юрий Цой обошел конкурентов по результатам выборов. По данным областной избирательной комиссии, он набрал 2040 голосов избирателей по своему округу, что вдвое больше его ближайшего соперника Александра Жданова.
Последние три года Юрий Цой был депутатом городской думы Южно-Сахалинска. Кандидат стал известен в Интернете благодаря своим агитационным плакатам. Он пользовался тем, что носит одну фамилию с музыкантом Виктором Цоем. На предвыборных плакатах он размещал цитаты из его песен с лозунгом «Цой жив!». Политика пытались обвинить в нарушении авторского права, но безуспешно, передает портал 66.ru.
Последние три года Юрий Цой был депутатом городской думы Южно-Сахалинска. Кандидат стал известен в Интернете благодаря своим агитационным плакатам. Он пользовался тем, что носит одну фамилию с музыкантом Виктором Цоем. На предвыборных плакатах он размещал цитаты из его песен с лозунгом «Цой жив!». Политика пытались обвинить в нарушении авторского права, но безуспешно, передает портал 66.ru.
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