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  • 11.09, 12:22

    Улюкаев ответил цитатой Гоголя на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко
    Улюкаев ответил цитатой Гоголя на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»

    Улюкаев ответил цитатой Гоголя на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»

    Улюкаев ответил цитатой Гоголя на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

    • Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина, раскритиковавшего решение обнародовать расшифровку их разговора.

    В связи с высказываниями Сечина Улюкаев вспомнил цитату из «Ревизора» Николая Гоголя.

    Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития РФ: «Я скажу словами, которые выбрал Николай Гоголь эпиграфом к „Ревизору“: „Неча на зеркало пенять, коли рожа крива“».

    Также, отвечая на вопросы журналистов в Замоскворецком суде Москвы, экс-министр сообщил, что, находясь под домашним арестом, написал несколько новых стихов. Зачитывать их Улюкаев отказался, не исключив при этом, что в будущем они могут быть опубликованы, передает «Интерфакс».

    смотретьОбвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Обвиняемый в получении взятки Улюкаев предстал перед судом
    Напомним, на минувшей неделе в зале суда была оглашена расшифровка записи беседы главы «Роснефти» и экс-министра. Из нее становится ясно, что Сечин пригласил Улюкаева «тихонечко приехать в „Роснефть“» и выражал готовность «выполнить неисполненные поручения». При этом напрямую о взятке разговора не было — Сечин и Улюкаев говорили о «корзинке» и «корзинке с колбасой».

    смотреть«Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    «Корзинка с колбасой»: прокурор зачитал разговор Сечина и Улюкаева о взятке
    Позднее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы, подчеркнув, что некоторые вещи «должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения». Улюкаев же в связи с обнародованием разговора вспомнил цитату из «Энеиды» Вергилия и призвал «бояться данайцев, приносящих колбайцев».

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