Замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» получил 8 лет за организацию беспорядков

Верховный суд Крыма вынес приговор заместителю главы «Меджлиса
крымско-татарского народа» Ахтему Чийгозу.
Замглавы запрещенной в РФ организации признан виновным в организация массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сам Чийгоз выслушал приговор из СИЗО по видеосвязи. Осуществлять видео- и фотосъемку в зале суд запретил, отмечает ТАСС.
Напомним, беспорядки у здания Верховного совета Крыма вспыхнули 26 февраля, когда активисты «Меджлиса крымско-татарского народа» проводил демонстрацию, а представители «Русского единства» развернули большой российский флаг. Во время потасовки и драки погибли два человека, еще 79 получили травмы.
Позднее по делу о беспорядках был задержан Ахтем Чийгоз. Свою вину он признавать отказался.
Сам Чийгоз выслушал приговор из СИЗО по видеосвязи. Осуществлять видео- и фотосъемку в зале суд запретил, отмечает ТАСС.
Напомним, беспорядки у здания Верховного совета Крыма вспыхнули 26 февраля, когда активисты «Меджлиса крымско-татарского народа» проводил демонстрацию, а представители «Русского единства» развернули большой российский флаг. Во время потасовки и драки погибли два человека, еще 79 получили травмы.
Позднее по делу о беспорядках был задержан Ахтем Чийгоз. Свою вину он признавать отказался.
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