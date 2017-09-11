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  • 11.09, 12:22
    Государство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке. Дальний Восток, деловые новости, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосударство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке

    Государство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке

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    Государство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке

    Государство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке

    Государство поддержит строительство новых поселков на Дальнем Востоке

      На Дальнем Востоке появятся новые населенные пункты, в том числе благодаря программе по выдаче гектара.

      Как рассказал в эксклюзивном интервью НТВ полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев, государство готово помочь деньгами, если они понадобятся.

      Юрий Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе: «Мы в любом случае будем выделять деньги на строительство новых населенных пунктов и инфраструктуру, поэтому мы здесь регионы одни не оставим. Конечно, если они справятся, мы постараемся федеральные деньги не тратить лишние, но, если это будут большие населенные пункты, если нужна будет помощь, конечно, мы будем это делать вместе».

      Полная версия интервью уже доступна на сайте. В эфире НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня после «Итогов дня».

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