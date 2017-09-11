Турецкие помидоры могут вернуться в Россию в октябре

Томаты из Турции могут вновь появиться на российских прилавках в следующем месяце. Речь пока идет о частичном возобновлении импорта.
Россия ввела запрет на поставки целого ряда овощей и фруктов из Турции в январе 2016 года. Спустя время, после нормализации отношений между странами, турецкий импорт начал возвращаться.
Был разрешен въезд цитрусовых, яблок, винограда, цветной капусты. Но томаты так и остались за чертой, а ведь до введения ограничений Россия была крупнейшим потребителем этой статьи турецкого экспорта. На нее приходилось около 65%.
Возможные даты возобновления поставок озвучивались уже не раз, но безрезультатно. А сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли, сообщила, что Россельхознадзор и Минсельхоз рассматривают возможность с октября начать поставки в экспериментальном формате. Продлиться они должны до весны следующего года. Сейчас место импортной продукции уже во многом заняла отечественная, и если турецкие томаты вернутся, то цены могут пойти вниз, а вместе с этим увеличится и спрос.
Был разрешен въезд цитрусовых, яблок, винограда, цветной капусты. Но томаты так и остались за чертой, а ведь до введения ограничений Россия была крупнейшим потребителем этой статьи турецкого экспорта. На нее приходилось около 65%.
Возможные даты возобновления поставок озвучивались уже не раз, но безрезультатно. А сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли, сообщила, что Россельхознадзор и Минсельхоз рассматривают возможность с октября начать поставки в экспериментальном формате. Продлиться они должны до весны следующего года. Сейчас место импортной продукции уже во многом заняла отечественная, и если турецкие томаты вернутся, то цены могут пойти вниз, а вместе с этим увеличится и спрос.
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