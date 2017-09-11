В Латвии арестовали переплывшего ночью границу пьяного россиянина

Суд арестовал на месяц гражданина России, задержанного в нетрезвом состоянии после незаконного пересечения литовско-российской границы.

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Латвия

Пьяный россиянин переплыл реку Шяшупе. Мужчина оказался на территории Литвы рано утром в субботу и тут же был схвачен пограничниками. При требовании предъявить документы, задержанный заявил, что является сотрудником российской погранслужбы, однако ни паспорта, ни удостоверения у него при себе не оказалось. Нарушителя арестовали на месяц.



Как сообщил BNS министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, степень опьянения мужчины составляла 1,8 промилле, это средняя стадия.