В Латвии арестовали переплывшего ночью границу пьяного россиянина

Суд арестовал на месяц гражданина России, задержанного в нетрезвом состоянии после незаконного пересечения
литовско-российской границы.
Пьяный россиянин переплыл реку Шяшупе. Мужчина оказался на территории Литвы рано утром в субботу и тут же был схвачен пограничниками. При требовании предъявить документы, задержанный заявил, что является сотрудником российской погранслужбы, однако ни паспорта, ни удостоверения у него при себе не оказалось. Нарушителя арестовали на месяц.
Как сообщил BNS министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, степень опьянения мужчины составляла 1,8 промилле, это средняя стадия.
Как сообщил BNS министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, степень опьянения мужчины составляла 1,8 промилле, это средняя стадия.
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