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  • 11.09, 10:50

    В ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали три человека

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    В ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали три человека

    В ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали три человека

    В центре Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых оказался машиной такси.

    Как сообщает агентсво «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария случилась в районе дома 26 на Олимпийском проспекте. В результате ДТП пострадали три человека. Водитель такси скрылся с места происшествия.

    В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП. На месте аварии работают сотрудники полиции.

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