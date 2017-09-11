В ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали три человека

В центре Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, один из которых оказался машиной такси.

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Как сообщает агентсво «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария случилась в районе дома 26 на Олимпийском проспекте. В результате ДТП пострадали три человека. Водитель такси скрылся с места происшествия.



В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП. На месте аварии работают сотрудники полиции.