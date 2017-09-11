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  • 11.09, 09:19

    Число пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО выросло до 18 человек

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    Число пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО выросло до 18 человек

    Число пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО выросло до 18 человек

    Количество пострадавших в результате столкновения поезда Адлер — Нижневартовск и грузовика в Югре возросло до 18 человек.

    Как сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, в больницу обратился еще один пассажир поезда. Врачи зафиксировали у него многочисленные ушибы. Таким образом, общее количество пострадавших составило 18 человек.

    В пресс-службе также отметили, что медики наблюдают положительную динамику у пациентов, чье состояние накануне оценивалось как тяжелое. Среди пострадавших — жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми.

    смотретьОчевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    Напомним, 9 сентября на переезде под Нижневартовском столкнулись пассажирский состав и грузовик. 17 человек доставили в больницу. В их числе — четверо детей и водитель самосвала. Погибших нет.

    По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Кроме того, водитель мог уснуть за рулем. Вагон, с которым столкнулся самосвал, разрушен почти полностью. Часть пассажиров на своих автомобилях забрали родственники. Остальных доставили в город автобусами и дополнительным поездом.

    смотретьНазваны возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО
    Названы возможные причины столкновения грузовика с поездом в ХМАО
    Губернатор ХМАО Наталья Комарова распорядилась выделить пострадавшим материальную компенсацию в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тысяч рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тысяч рублей получат пострадавшие с травмами средней степени и по 100 тысяч рублей — с легкой.

    После случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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